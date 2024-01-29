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Новые светофоры начали тестировать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Новый светофор
Новый светофор
Фото: © t.me/maximkadakov/3877

Новый модуль для светофоров представил холдинг «Швабе», его опытную эксплуатацию планируют завершить в Екатеринбурге в первом квартале 2024 года, сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

В новом светофоре сигналы одновременно отображаются на столбе и на выносной консоли. Дополнительный модуль включает в себя влагозащищенный профиль с светодиодами и блок питания, который соединяется с дорожным контроллером.

Его можно интегрировать в систему интеллектуальной транспортной системы. По задумке разработчиков, такие двойные светофоры обеспечат лучшую видимость в условиях дождя или тумана.

При этом Кадаков новый светофор раскритиковал — по его мнению, дублирование сигнала для пешеходов на выносной консоли может вводить водителей в заблуждение. Например, они могут посчитать, что зеленый свет для пешеходов разрешает проезд.

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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

-Керя-

Елена Зеленская в Нью Йорке только потратила 1.1 миллион долларов в доме Cartier на побрекушки. Пусть...

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)