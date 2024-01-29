Новые светофоры начали тестировать в России

Новый модуль для светофоров представил холдинг «Швабе», его опытную эксплуатацию планируют завершить в Екатеринбурге в первом квартале 2024 года, сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

В новом светофоре сигналы одновременно отображаются на столбе и на выносной консоли. Дополнительный модуль включает в себя влагозащищенный профиль с светодиодами и блок питания, который соединяется с дорожным контроллером.

Его можно интегрировать в систему интеллектуальной транспортной системы. По задумке разработчиков, такие двойные светофоры обеспечат лучшую видимость в условиях дождя или тумана.

При этом Кадаков новый светофор раскритиковал — по его мнению, дублирование сигнала для пешеходов на выносной консоли может вводить водителей в заблуждение. Например, они могут посчитать, что зеленый свет для пешеходов разрешает проезд.