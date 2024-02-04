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Психологи развенчали семь главных мифов о браке

Источник:
Onet.pl
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Влюбленные воображают, что повседневная жизнь после свадьбы будет безоблачной, и надеются, что серьезные проблемы обойдут их стороной, но реальная жизнь сильно отличается от мечты, приводит польское издание Onet.pl слова семейных психологов.

Эксперты предупреждают, что в ожиданиях от брака слишком много мифов. Вот семь главных их них.

Любовь побеждает все. Глубокое чувство не гарантирует счастья. Помимо любви важно доверие, желание достичь компромисса, открытое общение и общие ценности. Но даже это не дает гарантии на опцию «жили долго и счастливо».

Для брака нужны родственные души. Секрет многих браков заключается не в идеальной совместимости, а в совместном созревании, построении жизни и отношений.

Брак означает потерю свободы. После заключения брака ни жена не становится собственностью мужа, ни муж — собственностью жены. Это отдельные личности, ведущие совместный проект под названием «брак».

Счастливые пары не ссорятся. Разногласия будут возникать даже в счастливых парах, как и последующий поиск компромиссов. Таких ситуаций не избежать, поскольку брак складывается из двух отдельных индивидов.

Равное распределение ролей гарантирует справедливость. Равенство в браке заключается не в разделении ролей, а в выработке баланса. У супругов могут быть разные режимы работы и другие виды деятельности.

Брак — лекарство от одиночества. Даже после свадьбы можно чувствовать себя одиноким, если другой человек перестает участвовать в совместной жизни. Желание убежать от одиночества — не лучшая причина для заключения брака.

Дети спасают брак. Дети не являются лекарством от проблем между супругами. Во многих случаях они захватывают все внимание, из-за чего супруги уделяют друг другу меньше времени и медленно отдаляются друг от друга.

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