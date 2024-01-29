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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Недостачу темной материи обнаружили в центре Млечного Пути

Источник:
Interesting Engineering
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Ученые из Массачусетского технологического института провели анализ распределения скорости звезд в нашей галактике в зависимости от их удаленности от центра Млечного Пути. Оказалось, что внутренняя зона нашей галактики слишком легкая — в ней не хватает темного вещества.

Темное вещество — это так называемая скрытая масса Вселенной, недоступная прямым наблюдениям современными средствами астрономии. Благодаря обилию темного вещества в галактиках орбитальные скорости вращения звезд не уменьшаются по мере удаления от их центров.

Однако собранные с помощью европейского астрометрического спутника Gaia и наземного телескопа SDSS данные показали, что по мере удаления от центра Млечного Пути радиальная скорость звезд заметно снижается, тогда как классическая кривая вращения галактик представляет собой практически горизонтальную линию по мере удаления от центра.

Это означает, что внешние звезды вращаются немного медленнее, чем ожидалось. Такой результат противоречит принятой теории. В перспективе открытие может привести к обнаружению большего количества скрытых масс сразу за краем галактического диска или к пересмотру состояния равновесия нашей галактики.

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Наука #Космос
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Топ комментариев

paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

-Керя-

Елена Зеленская в Нью Йорке только потратила 1.1 миллион долларов в доме Cartier на побрекушки. Пусть...

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)