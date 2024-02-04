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Проститутка‑блогерша объяснила, почему мужчины изменяют женам

Источник:
The Daily Star
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Проститутка-блогерша Элис Литтл
Проститутка-блогерша Элис Литтл
Фото: © Alice Little/соцсети

Большинство мужчин изменяют женам из-за того, что не могут реализовывать свои сексуальные фантазии в рамках семейных отношений, считает лицензированная секс-работница, тренер по интимным отношениями и блогер Элис Литтл.

«Я работаю в сексуальной индустрии почти десять лет и за это время имела откровенные разговоры с огромным количеством мужчин», — рассказала газете The Daily Star Литтл, «обслужившая более 2 тысяч клиентов».

По ее мнению, главной причиной измен являются нереализованные сексуальные фантазии. Мужчинам нравится исследовать различные стороны секса, но они по разным причинам не предлагают это женам, боясь оказаться непонятыми, пояснила Литтл.

«Из-за этого мужчины стремятся в сексуальные убежища вроде публичных домов. Они могут удовлетворить свои сексуальные желания с помощью секс-работниц и сохранить при этом свои фантазии в тайне от жен», — отметила она.

Второй причиной измен, по ее мнению, является потребность мужчин в самоутверждении. Именно поэтому среди ее клиентов очень много пожилых мужчин в возрасте 60-70 лет, уточнила она.

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