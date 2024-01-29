Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине, приводит The Financial Times (FT) попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС.

Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики страны, говорится в документе.

«Венгрия не поддастся на шантаж!» — приводит ТАСС заявление венгерского министра по делам ЕС Янош Бока. Он отметил, что «эта информация подтверждает то, о чем венгерское правительство уже давно говорит: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления».

«Венгрия не увязывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС и не позволит другим делать это. Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах, но не поддается шантажу», — предупредил Бока.