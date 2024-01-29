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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ЕС пригрозил обвалить экономику Венгрии за отказ от помощи Киеву

Источник:
ТАСС
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Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине, приводит The Financial Times (FT) попавший в ее распоряжение внутренний документ ЕС.

Брюссель собирается обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики страны, говорится в документе.

«Венгрия не поддастся на шантаж!» — приводит ТАСС заявление венгерского министра по делам ЕС Янош Бока. Он отметил, что «эта информация подтверждает то, о чем венгерское правительство уже давно говорит: Брюссель использует доступ к фондам ЕС для оказания политического давления».

«Венгрия не увязывает поддержку Украины и доступ к фондам ЕС и не позволит другим делать это. Венгрия продолжит конструктивное участие в переговорах, но не поддается шантажу», — предупредил Бока.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

c2h5oh76

"...высокопоставленные офицеры, а также иностранные наемники..."сашуля, ты все мельче и мельче, скоро...

mosquito__2010

ВСУ шники очень рады этому факту. Они прям как дети радовались когда читали об этом.