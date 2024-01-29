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Путин зарегистрирован кандидатом на выборах президента

Источник:
Sibnet.ru
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала действующего главу государства Владимир Путина кандидатом в президенты России.

«Принято единогласно», — объявила решение ЦИК ее глава Элла Панфилова.

Путин пошел на пятые выборы самовыдвиженцем. Его штаб предоставил в ЦИК 315 тысяч подписей, недействительной была признана 91 из них.

Ранее ЦИК зарегистрировал представителей трех парламентских партий — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова («Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ).

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Политика #Россия
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