Foreign Policy посоветовал Киеву больше не надеяться на США

Политика США при любом исходе президентских выборов будет направлена на прекращение боевых действий на Украине, и результат будет ближе к целям Москвы, чем Киева, заявил обозреватель американского журнала Foreign Policy Стивен Уолт.

Различия во внешней политике США по отношению к Украине, в случае победы на выборах Джо Байдена или Дональда Трампа, будут минимальны, уверен Уолт. Будущий президент в любом случае попытается договориться о прекращении боевых действий, считает обозреватель.

«Надежды сторонников Киева на то, что Украина сможет переломить ситуацию в конфликте с Россией, иллюзорны. <…> Но Джо Байден и его окружение не будут признавать этого до выборов, потому что это поставит под сомнение курс, которого они сами столь решительно придерживались», — отметил Уолт.

По его мнению, и Трамп, и Байден «надавят на Киев, чтобы тот задался более реалистичными целями и перешел к урегулированию конфликта».