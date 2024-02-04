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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Foreign Policy посоветовал Киеву больше не надеяться на США

Источник:
Foreign Policy
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Политика США при любом исходе президентских выборов будет направлена на прекращение боевых действий на Украине, и результат будет ближе к целям Москвы, чем Киева, заявил обозреватель американского журнала Foreign Policy Стивен Уолт.

Различия во внешней политике США по отношению к Украине, в случае победы на выборах Джо Байдена или Дональда Трампа, будут минимальны, уверен Уолт. Будущий президент в любом случае попытается договориться о прекращении боевых действий, считает обозреватель.

«Надежды сторонников Киева на то, что Украина сможет переломить ситуацию в конфликте с Россией, иллюзорны. <…> Но Джо Байден и его окружение не будут признавать этого до выборов, потому что это поставит под сомнение курс, которого они сами столь решительно придерживались», — отметил Уолт.

По его мнению, и Трамп, и Байден «надавят на Киев, чтобы тот задался более реалистичными целями и перешел к урегулированию конфликта».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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