Новосибирский город обнесли сеном от косуль

Город Куйбышев в Новосибирской области обнесли сеном против нашествия мигрирующих косуль, сообщил глава регионального Минприроды Евгений Шестернин.

«Город принципиально и непоколебимо встал на пути массовой миграции косуль. Как в Омске не будет — косули не переплывут "куйбышевскую Сену", сыто утонут в крепком и теплом сне», — написал Шестернин в телеграм-канале.

Сотрудники Минприроды приступили к круглосуточному дежурству на лыжах и снегоходах, ведется разведка ситуации с дронов в районе, прилегающем к Куйбышеву, добавил министр.

Косули атаковали Омскую область этой зимой. Специалисты отлавливают животных, оказавшихся в населенных пунктах, и вывозят в естественную среду обитания. Только на прошлой неделе спали 22 косули.