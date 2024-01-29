Топалов сделал неожиданный подарок участнице из народной команды

Певец Влад Топалов в реалити «Выжить в Самарканде» отправился на индивидуальное задание в паре с Мариной Ниселевич, обыграл ее, но сделал неожиданный подарок.

В третьем выпуске шоу «Выжить в Самарканде» в групповом соревновании впервые победила команда из народа. Звезды отправились выживать в горы, а победители — в роскошный отель.

На индивидуальное задание представители народной команды номинировали медсестру Марину Ниселевич. От звезд во второй раз вызвался Влад Топалов.

В индивидуальном испытании победил Топалов. Но он принял решение уступить свое место Нисерович, объяснив это тем, что видит в девушке искренность и доброту. Соперница приняла подарок и осталась в шоу. По правилам проекта, она стала частью команды звезд.