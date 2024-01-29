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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин и Эрдоган обсудят мирный процесс на Украине

Источник:
РИА Новости
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Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на предстоящих переговорах Украину и зерновую сделку.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина Эрдогана в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — сказал ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, «есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению». Президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы, добавил источник.

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль своевременно сообщит о датах встречи главы российского государства с Эрдоганом.

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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

c2h5oh76

"...высокопоставленные офицеры, а также иностранные наемники..."сашуля, ты все мельче и мельче, скоро...

mosquito__2010

ВСУ шники очень рады этому факту. Они прям как дети радовались когда читали об этом.