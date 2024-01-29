Президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на предстоящих переговорах Украину и зерновую сделку.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина Эрдогана в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — сказал ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, «есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению». Президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы, добавил источник.

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль своевременно сообщит о датах встречи главы российского государства с Эрдоганом.