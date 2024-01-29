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Новостройки в России в 2023 году подорожали на 18,2%

Источник:
ТАСС
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Новостройки в российских городах за год подорожали на 18,2% — до 129,8 тысяч рублей за квадратный метр, в январе 2024 года рост замедлился, сообщил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

«В среднем по всем городам за январь квадратный метр новостроек подорожал на 1,8% — до 129 783 рублей за квадратный метр. Если же посмотреть прирост цен за 12 месяцев, с января прошлого года по январь нынешнего, квадратный метр на первичном рынке вырос на 18,2%», — сказал ТАСС Луценко.

По данным аналитиков федерального портала, в январе квадратный метр в российских новостройках подорожал в 62 городах из 70 исследованных, подешевел только в семи, остался неизменным в одном городе.

Подешевела недвижимость в Санкт-Петербурге (-1,4%), Чите (-0,8%), Севастополе (-0,6%), Кургане (-0,6%), Сургуте (-0,5%), Иркутске (-0,2%) и Мурманске (-0,1%). В Тюмени цена не изменилась.

«Не исключено, что этот тренд продолжится в феврале-марте, так как выдача льготной ипотеки сильно упала», — отметил Луценко.

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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

c2h5oh76

"...высокопоставленные офицеры, а также иностранные наемники..."сашуля, ты все мельче и мельче, скоро...

mosquito__2010

ВСУ шники очень рады этому факту. Они прям как дети радовались когда читали об этом.