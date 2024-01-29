Завершились съемки сериала «Княжна милосердия» в Кисловодске

Съемки балканских сцен исторической мелодрамы «Княжна милосердия» завершились в Кисловодске, теперь команда доснимет проект в Стамбуле, сообщила пресс-служба канала «Россия».

Действие сериала развернется в 1878 году. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора.

Его молодая жена, княгиня Софья (Софья Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины.

Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Съемки первого периода проходили зимой в Кисловодске, Пятигорске, а также в Приэльбрусье на высоте 1890 метров над уровнем моря, где передвижение группы было возможно только на джипах.

«В сценарии мы опирались на русскую литературу: Лермонтов, Толстой, Достоевский… Нашей задачей было сохранить язык общения людей того времени, их взаимоотношения и, конечно же, быт. Все-таки это совсем другая эпоха. Хотелось бы воссоздать ее настолько, чтобы зритель доверял происходящему на экране», — цитирует пресс-служба «России» режиссера Леонида Белозоровича.