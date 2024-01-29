Минприроды пообещало Земле 10 тыс. лет до ледникового периода

Земля проходит середину межледникового периода, поэтому на
планете еще примерно 10 тысяч лет будет относительно теплый климат, сообщил министр
природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
«Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20
тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч
лет тепла», — сказал Козлов во время церемонии ввода в эксплуатацию нового
зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.
Данные министра РБК прокомментировал гляциолог Владимир
Липенков. Ученый сказал, что «антропогенное воздействие может усугубить
ситуацию, и температура будет несколько выше, чем та, которая комфортна, и
которую мы хотели бы иметь».
По словам Липенкова, изучать механизмы изменения климата
помогают ледяные керны — цилиндрические образцы льда, которые берут из полярных
шапок в Антарктиде.