Минприроды пообещало Земле 10 тыс. лет до ледникового периода

Земля проходит середину межледникового периода, поэтому на планете еще примерно 10 тысяч лет будет относительно теплый климат, сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», — сказал Козлов во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.

Данные министра РБК прокомментировал гляциолог Владимир Липенков. Ученый сказал, что «антропогенное воздействие может усугубить ситуацию, и температура будет несколько выше, чем та, которая комфортна, и которую мы хотели бы иметь».

По словам Липенкова, изучать механизмы изменения климата помогают ледяные керны — цилиндрические образцы льда, которые берут из полярных шапок в Антарктиде.