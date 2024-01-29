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Пилоты разбившегося Falcon 10 не умели управлять этим типом самолетов

Источник:
Sibnet.ru
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Пилоты бизнес-джета Falcon 10, упавшего в горах Афганистана 20 января, подделали документы о прохождении подготовки в США. Росавиация аннулировала их свидетельства.

Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, пишут «Известия» со ссылкой на документ за подписью начальника Северо-Западного межрегионального территориального управления.

Летчики представили документы о том, что прошли подготовку на Falcon 10 в авиационном учебном центре (АУЦ) Flight Safety International в США. Однако этот центр не аккредитован Росавиацией.

Более того, Беляков и Грачев вообще не проходили подготовку во Flight Safety International, сообщил «Известиям» источник в Минтрансе.

Грачев прошел первоначальную подготовку на Cessna 172 в 2019 году. В 2020 переобучился на двухмоторный многоцелевой самолет Tecnam P2006. Беляков первое свидетельство частного пилота получил в 2015 году на легкий двухместный самолет Tecnam P2002 Sierra, через пять лет переобучился на Tecnam P2006. Общий налет у Грачева — 870 часов, у Белякова — почти 2,4 тысячи часов.

Falcon 10 вез тяжело больную россиянку Анну Евсюкову из Таиланда в Москву. Ее сопровождали муж и двое медиков. После дозаправки в Индии экипаж доложил о малом остатке топлива, а затем об отказе двигателей. Пилоты смогли посадить самолет на гору, но супруги Евсюковы погибли.

Рассказ выживших о полете и эвакуации в горах

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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

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GammiPluh

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