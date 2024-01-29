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Группа «Би-2» рассказала подробности задержания в Таиланде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/b2band

Участники группы «Би-2» (музыкант группы Егор Бортник (Лева) признан иноагентом в РФ) впервые вышли на связь после задержания полицией на Пхукете в Таиланде.

«Сейчас мы находимся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет, Таиланд», — сообщается в группе артистов во «ВКонтакте».

Группа выступала на Пхукете 24 января. После концерта артистов задержала полиция: поводом для задержания стали некорректно оформленные организаторами документы. При этом музыканты отметили, что регулярно выступают за границей, в том числе в Таиланде, и ранее таких казусов не случалось.

Первую ночь после задержания все участники группы провели ночь в камере, а на следующий день состоялся суд: было вынесено решение о штрафе, который был оплачен на месте. Но во время суда артистам не дали переводчика, и они не смогли ознакомиться с содержимым документов по делу.

«После суда нас задержала миграционная полиция Таиланда, под надзором которой мы ожидаем решения вопроса, связанного с нашим пребыванием в стране», — рассказали музыканты.

«Би-2» также отметили, что никаких дополнительных обвинений им не предъявлено. Они уверены, что не последнюю роль в их задержании сыграло давление извне.

«Мы знаем, что причины этого давления — наше творчество, наши взгляды, наша позиция», — заявили участники группы.

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Группу «Би-2» задержали в Таиланде
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