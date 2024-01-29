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Индия стала дистанцироваться от российского оружия

Источник:
Sibnet.ru
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Танки Т-72 индийской армии
Танки Т-72 индийской армии
Фото: Hemantphoto79 / CC BY-SA 3.0

Индия отказывается от поставок оружия из России, при этом стараясь сохранить отношения с Москвой, пишет Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Как отмечает агентство, объемы поставок снизились после начала спецоперации на Украине. «За последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию», — следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

Несмотря на снижение поставок с 2022 года, Россия предложила Индии поставки современных вертолетов и истребителей, а также открыть совместное производство. Но власти Индии склоняются к закупкам оружия у США.

Индия не отказывается от партнерства с Россией в области обороны, но опасается новых крупных закупок из-за санкций, сказал ТАСС научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан.

«Я абсолютно уверен в том, что российско-индийское оборонное партнерство точно продлится еще не одно десятилетие. Достаточно сказать, что обслуживание тех оборонных систем из России, которые у нас уже есть, даже если мы не подпишем новые контракты на поставку вооружений, все равно будет продолжаться», — отметил эксперт.

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