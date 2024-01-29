Доходы Зеленского за год сократились в три раза

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации о доходах за 2021 и 2022 годы, сообщила пресс-служба главы государства. Доходы украинского лидера сокращаются уже два года.

В 2022 году Зеленский и его семья заработали 3,7 миллиона гривен (98 тысяч долларов). Это в три раза меньше, чем в 2021-м. В офисе президента падение доходов связывают с «временным прекращением договоров аренды на территории Украины» из-за российской военной операции.

В 2021 году президент получил 10,8 миллиона гривен (почти 398 тысяч долларов по курсу Нацбанка на конец 2021 года) — это на 11,9 миллиона меньше, чем в 2020-м. Доход складывался из более 5 миллионов, полученных от продажи облигаций внутренних государственных займов, заработной платы, процентов банка и предоставления недвижимости в аренду.

В России с марта 2023 года действует закон об обезличенных декларациях депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также членов Совета Федерации. Сведения о доходах президента Владимира Путина в том году не публиковали.