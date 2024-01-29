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Западный эксперт заявил о начале третьей мировой войны

Источник:
РИА Новости
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Признаки уже начавшейся третьей мировой войны можно выделить в сложившейся внешнеполитической обстановке, заявил эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс.

«Итак, третья мировая уже началась? Если учитывать конфликты низкой интенсивности (это такой же оксюморон, как и мировая война низкой интенсивности), то, пожалуй, да», — цитирует РИА Новости Хайса.

По его словам, мировое сообщество разделено на два полюса, которые борются между собой за право изменить миропорядок. Борьба происходит во многих точках — на Тайване, Украине, в Газе и других местах, пояснил

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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