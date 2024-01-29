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Озвучена идея об изъятии квартир за долги ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Стоит ввести механизм, позволяющий изымать жилье у злостных неплательщиков ЖКХ, заявил глава Альметьевска Тимур Нагуманов.

«Нужно проработать механизмы изъятия по суду жилой недвижимости с заменой меньшей по стоимости», — цитирует Нагуманова «Бизнес Online».

По его данным, через суды удается взыскать 98% долгов, но остаются еще 2%, которые никак не получить по разным причинам. В отдельных случаях сумма долга уже превысила рыночную стоимость недвижимости.

В России к началу четвертого квартала 2023 года насчитывалось почти 8 миллионов россиян —злостных неплательщиков за услуги ЖКХ. Только по итогам первого квартала 2023 года задолженность россиян за ЖКУ достигла почти 900 миллиардов рублей.

Квартиры можно отбирать и у «нищих собственников», не имеющих средств для обслуживания жилья, заявил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

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Экономика #Квадраты
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