НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Собчак обвинила Михалкова в доносе Путину о «голой» вечеринке

Источник:
Sibnet.ru
476 2
Ксения Собчак на
Фото: © соцсети

Ведущая Ксения Собчак сообщила, что президенту России о «голой» вечеринке рассказал режиссер Никита Михалков, но он в свою очередь отрицает свою причастность.

«Если я ставлю цель, то достигаю ее — наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — написала Собчак в телеграм-канале.

Собчак отметила, это не отменяет извинений за участие в вечеринке. Ведущая просто хотела узнать, кому она и другие участники вечеринки «должны быть благодарны».

Никита Михалков тоже ответил Собчак в телеграм-канале. Он отрицает, что обсуждал артистов на «голой» вечеринке.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», — написал он.

Еще по теме
Группа «Би-2» рассказала подробности задержания в Таиланде
Богдан Шувалов в «Голосе» свел с ума наставников
Врач из Красноярска развернула Гагарину в «Голосе» одной буквой
Группу «Би-2» задержали в Таиланде
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индекс криминогенности: самые опасные мигранты
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
Обсуждение (2)
Картина дня
Доходы Зеленского за год сократились в три раза
Западный эксперт заявил о начале третьей мировой войны
Пилоты разбившегося Falcon 10 не умели управлять им
Индия стала дистанцироваться от российского оружия
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Самое обсуждаемое
59
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
54
США перехотели украинского наступления
35
Убийство в небе: кто сбил самолет с украинскими военнопленными
32
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
32
Прилет Путина в Калининград вызвал панику в Евросоюзе