Собчак обвинила Михалкова в доносе Путину о «голой» вечеринке

Ведущая Ксения Собчак сообщила, что президенту России о «голой» вечеринке рассказал режиссер Никита Михалков, но он в свою очередь отрицает свою причастность.

«Если я ставлю цель, то достигаю ее — наконец-то смогла узнать, кто же донес президенту о вечеринке. Два источника уверенно и с подробностями заявили, что это был Никита Михалков. И не просто донес, а еще и показал печально известные видео, а также сопроводил комментарием про 666 и сатанинскую вечеринку», — написала Собчак в телеграм-канале.

Собчак отметила, это не отменяет извинений за участие в вечеринке. Ведущая просто хотела узнать, кому она и другие участники вечеринки «должны быть благодарны».

Никита Михалков тоже ответил Собчак в телеграм-канале. Он отрицает, что обсуждал артистов на «голой» вечеринке.

«В те нечастые возможности встречи и разговора с президентом, уверяю Вас, у нас есть более интересные и важные темы для обсуждения, нежели привлечь интерес президента к этому геронтологическому празднику жизни, состоявшемуся 26 декабря в клубе «Мутабор», в котором Вы тоже имели бесстрашие участвовать», — написал он.