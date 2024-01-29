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Стартовала первая крупная распродажа 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Первая крупная онлайн-распродажа 2024 года под названием «Киберпонедельник» стартовала 29 января — акция официально продлится три дня. Конкретные сроки проведения распродажи зависят от магазина.

Участие в распродаже принимают отечественные продавцы электроники, бытовой техники, одежды, а также крупнейшие маркетплейсы, которые обещают покупателям выгодные предложения. Скидки на некоторые позиции могут достигать 90%

Впервые российская понедельничная распродажа состоялась в 2013 году. Изначально акция объединяла только магазины электроники, однако в настоящее время в распродаже принимают участие самые разные магазины.

Так, «Мегамаркет» в рамках акции «Кибернеделя» предлагает скидки и кэшбэк до 50% на технику. «Яндекс Маркет» — скидки до 80% на разные категории товаров по акции «Кибер Все». Wildberries обещает скидки до 90%.

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Экономика #Торговля
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