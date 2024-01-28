Путин открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде

Президент Владимир Путин по видеоконференцсвязи дал старт вводу в эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской станции «Восток» в Антарктиде.

«Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю. Уважаемые друзья, поздравляю вас с этим событием!» — сказал президент.

Путин пожелал полярникам «хорошей работы» и «чтобы все шло штатно». В церемонии открытия принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что задачи, которые предстоит выполнять полярникам на станции, важны для всего человечества.

Новый зимовочный комплекс состоит из пяти модулей: два служебно-жилых помещения, здание с дизель-генераторными установками и системой очистки и хранения воды, склад с резервным дизель-генератором и гараж. Длина комплекса — 140 метров, ширина — 13,5 метра, общая площадь помещений — более 1911 квадратных метров.

Новая станция обеспечит проживание и научно-исследовательскую деятельность 15 человек во время зимовки и 35 человек в сезон. Проектом также предусмотрены: современный медицинский блок с операционной, стоматологическим и рентген-кабинетом, барокамерой, кают-компания с бильярдом и кинозалом, спортзал и сауна.

Станция «Восток» была основана в 1957 году. С момента ввода в эксплуатацию комплекс дважды реконструировали (в 1974 и 1982 годах) и трижды подвергали консервации.