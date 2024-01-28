Глава JPMorgan заявил о приближении экономики США к краю обрыва

Американская экономика движется к «краю обрыва» из-за большого госдолга. Такое мнение выразил глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон.

«Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час», — цитирует ТАСС Даймона.

Глава JPMorgan согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг, увеличивающийся как снежный ком, «самым предсказуемым кризисом» в истории Соединенных Штатов.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее назвала пугающим размер госдолга Соединенных Штатов в 34 триллиона долларов. За 2023 год он вырос более чем на 4 триллиона долларов.