МИД обвинил Украину в планах украсть у России активы на $2 млрд

Украина планирует украсть российские активы в стране на
общую сумму более 2 миллиардов долларов, заявил глава второго департамента
стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Намерение Украины конфисковать два российских пассажирских
самолета Ан-148 можно однозначно рассматривать как «ничем не прикрытое
воровство», но планы киевского режима, сказал Полищук в интервью ТАСС.
«На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины
вынес 32 положительных "решения" по искам Минюста о конфискации
частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на
рассмотрении, включая иск к компании "Ильюшин Финанс Ко"», — пояснил дипломат.
Подсанкционными по его словам, уже стали 688 активов, среди
которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость,
транспортные средства.
«Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в 2 миллиарда
долларов. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет», —
отметил Полищук.
Ранее в Минюсте Украины заявили, что ведомство подало иск в
Высший антикоррупционный суд о конфискации в доход государства двух
пассажирских самолетов Ан-148-100Е.