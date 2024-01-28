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МИД обвинил Украину в планах украсть у России активы на $2 млрд

Источник:
ТАСС
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Украина планирует украсть российские активы в стране на общую сумму более 2 миллиардов долларов, заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Намерение Украины конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148 можно однозначно рассматривать как «ничем не прикрытое воровство», но планы киевского режима, сказал Полищук в интервью ТАСС.  

«На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных "решения" по искам Минюста о конфискации частных активов упомянутой категории лиц. Еще шесть дел находятся на рассмотрении, включая иск к компании "Ильюшин Финанс Ко"», —  пояснил дипломат.

Подсанкционными по его словам, уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства.

«Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в 2 миллиарда долларов. Заявлено, что изымаемые активы должны пополнить украинский бюджет», — отметил Полищук.

Ранее в Минюсте Украины заявили, что ведомство подало иск в Высший антикоррупционный суд о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е.

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