Путин пообещал окончательно искоренить нацизм

Неонацисты взяли на вооружение методы гитлеровцев и напрямую используют их, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в Гатчине в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида.

«Мы сделаем все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», — заявил Путин.

По его словам, неонацисты взяли на вооружение методы гитлеровцев: Украина прибегает к террору и варварским убийствам. «Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных», — отметил президент РФ.

В ряде стран Европы, подчеркнул он, русофобия продвигается как государственная политика. В государствах Прибалтики «десятки тысяч людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подвергают травле».