Максимальные оценки впервые выставили в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Жюри шоу «Экстрасенсы. Реванш» впервые поставили максимальные оценки участнику: испытания идеально прошла финалистка 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» Ольга Якубович.

В третьем выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» приняли участие ясновидящая Елена Смелова, «Дита фон Тиз русской эзотерики» Ольга Якубович и человек-рентген Никита Платонов.

Героям нужно было найти девственницу среди шести героинь. С заданием справились Платонов и Якубович. Последней все члены жюри выставили по 10 баллов, поскольку она не только отыскала девственницу, но и рассказала об участницах правдивые факты.

Далее Платонову и Якубович нужно было пройти еще одно испытание — отыскать из оставшихся женщин ту, которая занималась сексом за деньги. Оба экстрасенса сделали верный выбор, но Платонову дал магическую подсказку член жюри Александр Шепс. Якубович же справилась самостоятельно и снова получила «десятки» от всех судей.

Ольга Якубович стала третьей финалисткой шоу, присоединившись к Никите Турчину и Ангелине Изосимовой. Финалисты «Реванша» будут бороться за место в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».