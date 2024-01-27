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«Холоп-2» обогнал «Аватар» в российском прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Комедия «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко обошла первый «Аватар» Джеймса Кэмерона в российском кинопрокате.

Фильм официально стал второй самой кассовой лентой в России — кассовые сборы достигли 3,518 миллиарда рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

При этом кассовые сборы «Аватара» в России по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», составили 3,516 миллиарда рублей. На первой строчке находится семейная комедия Дмитрий Дьяченко «Чебурашка» с общими сборами в 6,787 миллиарда рублей.

Российскую картину на сегодня посмотрели 8,950 миллиона зрителей, что дает среднюю стоимость билета 393 рублей. Аудитория «Аватара» 14 лет назад составила 13,4 миллиона, в среднем билет тогда стоил 261 рублей. Средняя цена билета выросла на 50%.

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Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.