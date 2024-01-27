«Холоп-2» обогнал «Аватар» в российском прокате

Комедия «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко обошла первый «Аватар» Джеймса Кэмерона в российском кинопрокате.

Фильм официально стал второй самой кассовой лентой в России — кассовые сборы достигли 3,518 миллиарда рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

При этом кассовые сборы «Аватара» в России по данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», составили 3,516 миллиарда рублей. На первой строчке находится семейная комедия Дмитрий Дьяченко «Чебурашка» с общими сборами в 6,787 миллиарда рублей.

Российскую картину на сегодня посмотрели 8,950 миллиона зрителей, что дает среднюю стоимость билета 393 рублей. Аудитория «Аватара» 14 лет назад составила 13,4 миллиона, в среднем билет тогда стоил 261 рублей. Средняя цена билета выросла на 50%.