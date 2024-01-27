Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ

Снайперы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа уничтожили на линии фронта в Донбассе около 500 украинских солдат, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что снайперы демонстрируют выдающиеся результаты по уничтожению солдат ВСУ. Для этого они используют современные винтовки. Огонь ведется на дистанции от 150 метров до двух километров.

В зависимости от боевой задачи снайперы могут находиться в засадах от нескольких часов до нескольких суток. Они применяют самую разнообразную маскировку, прячась на открытой местности, в лесах или жилой застройке.

Приоритетной целью для снайперов являются высокопоставленные офицеры, а также иностранные наемники. Сами бойцы отмечают, что вычислить их достаточно просто — обычно они имеют лучшую экипировку и отдают приказы.