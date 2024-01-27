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Подсчитаны расходы бюджета на продление льготной ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Дополнительные расходы бюджета на продление льготных ипотечных программ составят 1 триллион рублей, подсчитал Минфин. Эти средства потребуются для реализации существующих программ и для продления семейной ипотеки до 2026 года.

Средства необходимы как для реализации уже существующих программ, так и для продления семейной ипотеки и выплаты 450 тысяч рублей на погашение жилищных кредитов при рождении третьего ребенка, пишет РБК.

Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Она позволяет получить кредит по льготной ставке в 6% годовых на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей — для других регионов.

Президент Владимир Путин недавно поддержал продление льготной семейной ипотеки под 6%. По его словам, он гарантирует сохранение программы. Действие текущей программы истекает 1 июля 2024 года.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.