Подсчитаны расходы бюджета на продление льготной ипотеки

Дополнительные расходы бюджета на продление льготных ипотечных программ составят 1 триллион рублей, подсчитал Минфин. Эти средства потребуются для реализации существующих программ и для продления семейной ипотеки до 2026 года.

Средства необходимы как для реализации уже существующих программ, так и для продления семейной ипотеки и выплаты 450 тысяч рублей на погашение жилищных кредитов при рождении третьего ребенка, пишет РБК.

Программа семейной ипотеки была запущена в 2018 году. Она позволяет получить кредит по льготной ставке в 6% годовых на покупку жилья, строительство частного дома или приобретение земельного участка.

Максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей — для других регионов.

Президент Владимир Путин недавно поддержал продление льготной семейной ипотеки под 6%. По его словам, он гарантирует сохранение программы. Действие текущей программы истекает 1 июля 2024 года.