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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Аппарат Perseverance нашел древнее озеро на Марсе

Источник:
Space.com
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Аппарат Perseverance обнаружил доказательства наличия древнего озера на Марсе, которое в далеком прошлом могло содержать следы прошлой жизни.

Древнее озеро на Марсе
Древнее озеро на Марсе
Фото: © NASA

Марсоход в феврале 2021 года успешно приземлился внутри кратера Езеро, диаметр которого составляет 45 километров. Ученые предполагали, что миллионы лет назад здесь могли существовать озеро и дельта реки.

Проведенные в кратере Езеро исследования подтвердили присутствие отложений осадочных пород, свидетельствующих о наличии воды, которая когда-то была в кратере. Это открывает вероятность существования микробиологической жизни.

Исследования проводились с помощью инструмента RIMFAX. Радар отправляет волны на глубину около 20 метров с регулярным интервалом. Это позволяет создать профиль подповерхностных слоев и раскрыть детали формирования отложений.

Радиометрические измерения показали, что отложения на дне кратера образовались в два периода, что привело к появлению горизонтальных слоев. Так, флуктуации уровня воды в озере привели к формированию масштабной дельты.

При этом неровное дно кратера под дельтой, что указывает на эрозию пород до их оседания. Такой процесс был возможен только в условиях пересохшего озера. В результате сформировалась характерная геологическая формация.

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