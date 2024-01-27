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АвтоВАЗ начал красить Lada Vesta в новый цвет

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ расширил цветовую гамму Lada Vesta, автомобили на конвейере стали красить в цвет «Платина», который представляет собой серебристый металлик.

Однако пока таких автомобилей очень мало, пишет инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Большинство производимых машин красятся в черный или белый цвет.

«АвтоВАЗ в мизерном количестве красит автомобили Vesta в серебристый металлик "Платина", но 99 % автомобилей, сходящих с конвейера, имеют все же черный и белый окрас», — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов паблик опубликовал фотографию «платиновой» Lada Vesta в кузове седан на автовозе, которая готовится к отправке к одному из дилеров.

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