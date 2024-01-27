Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина», чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда, которая закончилась ровно 80 лет назад.

На пути к монументу по 300-метровой аллее от Вечного огня президент также возложил цветы к одной из братских могил, где захоронен его родной брат Виктор, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.

На Пискаревском мемориальном кладбище покоятся около 500 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда — оно считается крупнейшим братским захоронением периода Второй мировой войны.

В 1960 году по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона здесь был создан мемориал «Мать-Родина», а в 2000 году основана Аллея Памяти, посвященная защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе.

Ленинград — единственный в мировой истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Его осада длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.