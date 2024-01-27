НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Источник:
Sibnet.ru
172 0
президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге
президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина», чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда, которая закончилась ровно 80 лет назад.

На пути к монументу по 300-метровой аллее от Вечного огня президент также возложил цветы к одной из братских могил, где захоронен его родной брат Виктор, умерший в блокадном городе зимой 1942 года.

На Пискаревском мемориальном кладбище покоятся около 500 тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда — оно считается крупнейшим братским захоронением периода Второй мировой войны.

В 1960 году по проекту архитекторов Александра Васильева и Евгения Левинсона здесь был создан мемориал «Мать-Родина», а в 2000 году основана Аллея Памяти, посвященная защитникам Ленинграда и тем, кто работал в осажденном городе.

Ленинград — единственный в мировой истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Его осада длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Еще по теме
Россия раскритиковала США за первую казнь с помощью азота
Новосибирцы нарисовали портрет идеального мэра
Открылась вакансия президента России
Кремль отказался считать удары по Украине «ответом за Донецк»
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индекс криминогенности: самые опасные мигранты
Перемирие или разгром: что будет на Украине в 2024 году
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
США перехотели украинского наступления
Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российским топливом
Наказание за сокрытие номера автомобиля ужесточат
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.