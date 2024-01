Международная группа астрономов нашла группы звезд с аномальным поведением, неизвестным современной науке. Условно такие подвиды звезд ученые назвали «старыми курильщиками» и «взрывными младенцами».

Фото: © Philip Lucas/University of Hertfordshire

Исследователи анализировали обзор нашей Галактики Vista Variables in the Via Lactea, который в течение десяти лет проводился на телескопе VISTA в чилийских Андах. Его чувствительность дает возможность заглядывать вглубь облаков из пыли и газа.

В результате астрономы неожиданно выявили группу из 21 звезды, которые вели себя необъяснимым образом. Эти старые и тусклые звезды годами ведут себя спокойно, а затем выпускают клубы дыма. За такое поведение им дали прозвище «старые курильщики».

Примечательно, что такие звезды выявлены только вблизи ядра Млечного Пути, где межзвездная среда богата тяжелыми элементами. По оценке ученых, «старые курильщики» могли быть важным звеном в эволюции химических элементов во Вселенной.

Еще одним впервые обнаруженным объектом стали «взрывные младенцы» — только что родившиеся звезды с протопланетными дисками. Они показывали необычную активность — сильные и нерегулярные вспышки, которые современная теория эволюции звезд не объясняет.

Такие вспышки происходят в медленно вращающемся диске материи, который формирует новую солнечную систему. Они помогают новорожденной звезде в центре расти, но затрудняют формирование планет.