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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Найдены загадочные «старые курильщики» и «взрывные младенцы»

Источник:
Interesting engineering
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Международная группа астрономов нашла группы звезд с аномальным поведением, неизвестным современной науке. Условно такие подвиды звезд ученые назвали «старыми курильщиками» и «взрывными младенцами».

«Старый курильщик» в представлении ученых
«Старый курильщик» в представлении ученых
Фото: © Philip Lucas/University of Hertfordshire


Исследователи анализировали обзор нашей Галактики Vista Variables in the Via Lactea, который в течение десяти лет проводился на телескопе VISTA в чилийских Андах. Его чувствительность дает возможность заглядывать вглубь облаков из пыли и газа.

В результате астрономы неожиданно выявили группу из 21 звезды, которые вели себя необъяснимым образом. Эти старые и тусклые звезды годами ведут себя спокойно, а затем выпускают клубы дыма. За такое поведение им дали прозвище «старые курильщики».

Примечательно, что такие звезды выявлены только вблизи ядра Млечного Пути, где межзвездная среда богата тяжелыми элементами. По оценке ученых, «старые курильщики» могли быть важным звеном в эволюции химических элементов во Вселенной.

Еще одним впервые обнаруженным объектом стали «взрывные младенцы» — только что родившиеся звезды с протопланетными дисками. Они показывали необычную активность — сильные и нерегулярные вспышки, которые современная теория эволюции звезд не объясняет.

Такие вспышки происходят в медленно вращающемся диске материи, который формирует новую солнечную систему. Они помогают новорожденной звезде в центре расти, но затрудняют формирование планет.
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Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.