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RuStore назвал самые популярные игры и приложения

Источник:
VK
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Официальный российский цифровой мобильный магазин RuStore подвел итоги 2023 года, поделившись аналитикой по количеству скачиваний приложений и игр на площадке.

Самыми популярными мобильными играми в RuStore по итогам 2023 года оказались танковый экшен Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и казуальный градостроительный симулятор «Плюс Сити».

Наиболее востребованными среди пользователей RuStore за 2023 год игровыми жанрами были экшены (18,6 % от общего числа скачиваний), симуляторы (14,9 %) и приключения (10,9 %), сообщает пресс-служба компании VK.

Что касается приложений, то среди них в 2023 году самыми популярными стали «Сбербанк Онлайн», Ozon, 2ГИС и Rutube. Финансы лидируют среди неигровых категорий, на них приходится около половины скачиваний.

RuStore был запущен в мае 2022 года. В настоящее время ежемесячная аудитория сервиса в России превышает 26 миллионов человек, а магазин насчитывает уже более 32 тысяч приложений.

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Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.