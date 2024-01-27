RuStore назвал самые популярные игры и приложения

Официальный российский цифровой мобильный магазин RuStore подвел итоги 2023 года, поделившись аналитикой по количеству скачиваний приложений и игр на площадке.

Самыми популярными мобильными играми в RuStore по итогам 2023 года оказались танковый экшен Tanks Blitz, «Симулятор автобуса 3D» и казуальный градостроительный симулятор «Плюс Сити».

Наиболее востребованными среди пользователей RuStore за 2023 год игровыми жанрами были экшены (18,6 % от общего числа скачиваний), симуляторы (14,9 %) и приключения (10,9 %), сообщает пресс-служба компании VK.

Что касается приложений, то среди них в 2023 году самыми популярными стали «Сбербанк Онлайн», Ozon, 2ГИС и Rutube. Финансы лидируют среди неигровых категорий, на них приходится около половины скачиваний.

RuStore был запущен в мае 2022 года. В настоящее время ежемесячная аудитория сервиса в России превышает 26 миллионов человек, а магазин насчитывает уже более 32 тысяч приложений.