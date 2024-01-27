Наказание за сокрытие номера автомобиля ужесточат

МВД намерено ужесточить наказание за попытку скрыть номер автомобиля. За такое нарушение ведомство предлагает лишать водителей прав на срок до 1,5 года.

Сейчас за сокрытие номеров водителю грозит наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Авторы законопроекта объяснили инициативу повышенной степенью общественной опасности нарушения. При этом сокрытием номера могут посчитать использование специальной шторки, листа бумаги, снега и других средств.

Однако в случае со снегом, листвой или грязью инспектор должен представить в суд доказательства, из которых будет следовать, что водитель замаскировал номер намеренно, и это не было связано с дорожными условиями или непогодой.

Устройства, с помощью которых водители скрывают номер, подлежит конфискации. Ведомство подчеркивает, что изъятие устройств, с помощью которых водители скрывали номера, позволит исключить их дальнейшее использование в противоправных целях.