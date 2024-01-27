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Наказание за сокрытие номера автомобиля ужесточат

Источник:
РБК
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МВД намерено ужесточить наказание за попытку скрыть номер автомобиля. За такое нарушение ведомство предлагает лишать водителей прав на срок до 1,5 года.

Сейчас за сокрытие номеров водителю грозит наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Авторы законопроекта объяснили инициативу повышенной степенью общественной опасности нарушения. При этом сокрытием номера могут посчитать использование специальной шторки, листа бумаги, снега и других средств.

Однако в случае со снегом, листвой или грязью инспектор должен представить в суд доказательства, из которых будет следовать, что водитель замаскировал номер намеренно, и это не было связано с дорожными условиями или непогодой.

Устройства, с помощью которых водители скрывают номер, подлежит конфискации. Ведомство подчеркивает, что изъятие устройств, с помощью которых водители скрывали номера, позволит исключить их дальнейшее использование в противоправных целях.

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Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.