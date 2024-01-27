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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игру Tekken 8 взломали в день выхода

Источник:
Sibnet.ru
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Релиз Tekken 8 состоялся 26 января, игра вышла без поддержки антипиратской защиты Denuvo, поэтому уже через несколько часов оказалась на торрентах.

Пиратская версия предлагаем геймерам весь функционал — они могут пройти кампанию, поиграть в аркадный режим или с друзьями за одним ПК. Однако в ней недоступна игра по Сети. Вес игры на торрентах — 75 ГБ.

Восьмая часть культового файтинга собрала очень высокие оценки от экспертов — она получила 90 баллов, что значительно выше предыдущего Tekken 7, у которого было 82 балла. За свою 30-летнюю историю выше оценили только Tekken 3 — у него 96 баллов.

Tekken 8 — один из крупных релизов, который официально выходит в России. Так, в российском сегменте Steam новинку можно приобрести за 4199 рублей.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

GammiPluh

то есть приложенный документ для тебя не источник инфы, тебе к родственникам в гости хочется, погреться?

corrector

Дело случая, обычно наоборот пилоты гибнут, потому как впереди сидят, а тут вот как..Афганцам...

c2h5oh76

изготавливать то вряд ли, но спонсирует урину, это факт, все в открытом доступе