Игру Tekken 8 взломали в день выхода

Релиз Tekken 8 состоялся 26 января, игра вышла без поддержки антипиратской защиты Denuvo, поэтому уже через несколько часов оказалась на торрентах.

Пиратская версия предлагаем геймерам весь функционал — они могут пройти кампанию, поиграть в аркадный режим или с друзьями за одним ПК. Однако в ней недоступна игра по Сети. Вес игры на торрентах — 75 ГБ.

Восьмая часть культового файтинга собрала очень высокие оценки от экспертов — она получила 90 баллов, что значительно выше предыдущего Tekken 7, у которого было 82 балла. За свою 30-летнюю историю выше оценили только Tekken 3 — у него 96 баллов.

Tekken 8 — один из крупных релизов, который официально выходит в России. Так, в российском сегменте Steam новинку можно приобрести за 4199 рублей.