Россия подготовилась к «болезни Х»

Российская система здравоохранения готова к «болезни Х» — гипотетической угрозе, опасность которой прогнозируют международные эксперты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ряд реализуемых в настоящее время программ позволяют укрепить в России диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, уточнил глава Минздрава.

«Болезнь Х» — условное обозначение заболевания, которое потенциально способно спровоцировать пандемию. Предполагается, что ее может вызвать пока неизвестный человечеству микроорганизм.

Всемирная организация здравоохранения включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить выявление патогена, который потенциально может привести к новой пандемии. Смертность от нее может быть в 20 раз выше, чем от COVID-19.