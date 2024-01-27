НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Россия подготовилась к «болезни Х»

Источник:
РИА Новости
358 3

Российская система здравоохранения готова к «болезни Х» — гипотетической угрозе, опасность которой прогнозируют международные эксперты, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ряд реализуемых в настоящее время программ позволяют укрепить в России диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, уточнил глава Минздрава.

«Болезнь Х» — условное обозначение заболевания, которое потенциально способно спровоцировать пандемию. Предполагается, что ее может вызвать пока неизвестный человечеству микроорганизм.

Всемирная организация здравоохранения включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить выявление патогена, который потенциально может привести к новой пандемии. Смертность от нее может быть в 20 раз выше, чем от COVID-19.

Еще по теме
Назван самый простой способ профилактики инсульта
Чай из пакетиков-пирамидок назвали смертельно опасным
Названо самое простое упражнение для снижения давления
Хороший холестерин оказался опасным
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Индекс криминогенности: самые опасные мигранты
Перемирие или разгром: что будет на Украине в 2024 году
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
Зеленский высказался по поводу катастрофы Ил-76
Обсуждение (3)
Картина дня
США перехотели украинского наступления
Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российским топливом
Наказание за сокрытие номера автомобиля ужесточат
Россия подготовилась к «болезни Х»
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
58
Картаполов раскрыл подробности гибели Ил‑76 под Белгородом
46
Украина начала строить собственную «линию Суровикина»
38
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
33
Убийство в небе: кто сбил самолет с украинскими военнопленными
30
Боррель призвал Запад передать Украине дальнобойные ракеты