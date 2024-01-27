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США перехотели украинского наступления

Источник:
Sibnet.ru
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США больше не хотят, чтобы ВСУ наступали, после провала контрнаступления 2023 года Вашингтон предлагает украинским войскам уйти в оборону.

«Все еще испытывая боль от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая не будет делать акцент на отвоевывании территории», — пишет издание The Washington Post.

Американские эксперты считают, что украинской армии трудно будет организовать крупное наступление на всех фронтах, поэтому Киеву предлагается к концу 2024 года подготовиться к новым кампаниям и отражению будущих российских наступлений.

Новая стратегия ВСУ подразумевает одновременное отражение ударов противника и проведение атак в случае необходимости. Ранее стратегию активной обороны в ходе наступления украинских войск использовали российские военные.

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Политика #Мир #Конфликты
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