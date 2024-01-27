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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Желающим служить по контракту упростили проверку здоровья

Источник:
Sibnet.ru
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Добровольно поступающие на военную службу по контракту граждане будут проходить медицинское освидетельствование в упрощенном порядке, соответствующее постановление подготовлено правительством.

В документе указывается, что упрощенный порядок будет предполагать одноэтапное прохождение медицинского освидетельствования взамен двухэтапного, который действует сейчас, пишет «Интерфакс». Новый порядок ускорит сроки отбора граждан.

Двухэтапный порядок включал предварительное освидетельствование военно-врачебной комиссии военкомата муниципального образования и окончательное обследование, проводимое военно-врачебной комиссией военкомата регионального уровня.

При одноэтапном освидетельствовании контрактники будут проходить обязательные диагностические исследования в государственных медицинских учреждениях по направлению военкоматов или начальников пунктов отбора на военную службу по контракту.

Результаты обследований будут изучаться военно-врачебной комиссией военкоматов муниципального уровня. Решение о годности гражданина к военной службе по контракту должно быть принято в течение пяти дней с момента получения медицинских документов.

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