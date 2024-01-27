Украинские документы нашли на месте крушения Ил-76

Следователи нашли на месте крушения Ил-76 в Белгородской области документы погибших в катастрофе украинских военнопленных, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности, а также сопроводительные документы ФСИН России», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что эксперты в настоящее время продолжают осматривать место крушения военно-транспортного самолета и систематизируют фрагменты тела погибших для дальнейших генетических экспертиз.

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области 24 января. На борту находились 65 украинских пленных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

По данным Минобороны РФ, Ил-76 был сбит двумя ракетами зенитно-ракетного комплекса, ВКС РФ засекли их радиолокационными средствами. Выстрел был произведен из села Липцы Харьковской области.