Россия раскритиковала США за первую казнь с помощью азота

США учат мировое сообщество демократии, при этом внутри страны творят, что заблагорассудится, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя первую казнь заключенного с помощью азота.

«Это пытка, которая растягивается на определенное время. Если в США продолжают использовать смертную казнь, то есть общепринятые меры, а здесь самая настоящая пытка. Американцы же считают себя самыми умными в этом плане: они только других поучают, а сами творят что угодно», — цитируют Джабарова «Известия».

Ранее в американском штате Алабама казнили 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство в 1988 году. Для этого власти впервые в истории американского правосудия использовали чистый азот.

К такому способу американские власти прибегли из-за физиологических особенностей осужденного, у которого не нашли подходящей вены для иглы, чтобы казнить его с помощью смертельной инъекции.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в этой связи отметил, что казнь посредством удушения азотом может быть приравнена к пытке. По его словам, данная мера несовместима с основополагающим правом на жизнь.