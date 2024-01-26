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Россия раскритиковала США за первую казнь с помощью азота

Источник:
Sibnet.ru
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США учат мировое сообщество демократии, при этом внутри страны творят, что заблагорассудится, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя первую казнь заключенного с помощью азота.

«Это пытка, которая растягивается на определенное время. Если в США продолжают использовать смертную казнь, то есть общепринятые меры, а здесь самая настоящая пытка. Американцы же считают себя самыми умными в этом плане: они только других поучают, а сами творят что угодно», — цитируют Джабарова «Известия».

Ранее в американском штате Алабама казнили 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство в 1988 году. Для этого власти впервые в истории американского правосудия использовали чистый азот.

К такому способу американские власти прибегли из-за физиологических особенностей осужденного, у которого не нашли подходящей вены для иглы, чтобы казнить его с помощью смертельной инъекции.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в этой связи отметил, что казнь посредством удушения азотом может быть приравнена к пытке. По его словам, данная мера несовместима с основополагающим правом на жизнь.

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