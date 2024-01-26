Прилет Путина в Калининград вызвал панику в Евросоюзе

Внезапный визит президента России Владимира Путина в Калининград напугал страны Евросоюза — по мнению экспертов, российский анклав может стать очагом будущего конфликта.

Поездка Путина усилила опасения ЕС по поводу возможной войны с НАТО и вызвала панику в странах, граничащих с Калининградской областью, пишет Telegraph.

«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы», — утверждается автор материала.

Так, когда президентский самолет приблизился к Балтийскому морю, у восточного побережья шведского острова Готланд были переведены в боевую готовность истребители, отмечает издание.

Владимир Путин прилетел в Калининград днем 25 января. Президент пообщался со студентами Университета Канта по случаю Татьяниного дня и встретился с губернатором Антоном Алихановым.

Комментируя поездку, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что визит Путина в Калининград — вовсе не послание НАТО, а часть работы главы государства по развитию России.