Путин подтвердил повышение МРОТ в 2024 году

Россия в 2024 году вновь повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ), подтвердил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — сказал глава государства.

Путин отметил, что реальные доходы россиян и уровень заработной платы выросли по сравнению с предыдущими годами. С 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5%, сейчас он составляет 19 242 рубля. В прошлом году этот показатель был установлен на уровне 16 242 рубля.

В соответствии с новой методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.