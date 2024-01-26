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Путин подтвердил повышение МРОТ в 2024 году

Источник:
РИА Новости
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Россия в 2024 году вновь повысит минимальный размер оплаты труда (МРОТ), подтвердил президент Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — сказал глава государства.

Путин отметил, что реальные доходы россиян и уровень заработной платы выросли по сравнению с предыдущими годами. С 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5%, сейчас он составляет 19 242 рубля. В прошлом году этот показатель был установлен на уровне 16 242 рубля.

В соответствии с новой методикой МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой с 2025 года составит не менее 48%.

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Топ комментариев

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

velam

Черным по белому сказали что Украина была проинформирована, что за самолет летит и это уже не в первый...

GammiPluh

пошли вместе я один боюсь, а вот с тобой точно наберусь храбрости

GammiPluh

что то не видно волнений и протестов в массах, одно нытье заукраинцев в комментариях