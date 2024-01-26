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Путин назвал священной для России память о победе над нацизмом

Источник:
Sibnet.ru
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Россия всегда будет помнить, какой ценой далась победа над нацизмом во Второй мировой войне, заявил президент Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

Телеграмму Путина зачитал главный раввин России Берл Лазар на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

«Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией, и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества», — отметил глава государства в своем приветствии.

Президент подчеркнул в телеграмме, что память о победе для страны священна, а ее сбережение является принципиальной позицией России и ее общества. 

По его словам, он рассчитывает на то, что это мероприятие «послужит консолидации общества вокруг ценностей гуманизма, согласия и гражданского мира».

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velam

Черным по белому сказали что Украина была проинформирована, что за самолет летит и это уже не в первый...

corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

pepelmetal

Рагульков реальность больно бьёт по головному отростку)

GammiPluh

пошли вместе я один боюсь, а вот с тобой точно наберусь храбрости