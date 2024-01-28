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Врач указала на отличие реального голода от психологического

Источник:
«Газете.ру».
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Люди часто на фоне стресса испытывают желание «заесть проблемы», и под рукой в этом случае чаще всего оказывается сладкое и мучное — это стимулирует выработку гормона счастья (серотонина), рассказала врач-эндокринолог «ИНВИТРО» Евгения Пальченко.

«Так формируется определенный шаблон поведения: стресс — сладкое — переедание — осуждение себя — снижение настроения — употребление новой порции сладкого — стресс. И так порочный круг замыкается», — объяснила врач «Газете.ру».

Истинный голод, по ее словам, обусловлен дефицитом питательных веществ — глюкозы, аминокислот, жиров и белков. Их и просит восполнить организм, продуцируя ощущение голода. Оно нарастает постепенно в течение 3–4,5 часа после еды и характеризуется ощущением пустоты в желудке, урчанием, слабостью.

Истинный голод также может возникнуть после эмоционального или умственного напряжения, усиленных занятий спортом, когда есть реальная физиологическая причина для повышения аппетита, добавила Пальченко.

Психологический голод возникает как механизм защиты, формируются новые привычки: заесть стресс или плохое настроение, обиду или одиночество, приступ тревоги. К психологическому голоду относится и привычка есть во время работы, при просмотре телевизора или чтении, указала врач.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

Alhazred

А ты еще и провокатор? Смотри, кончишь как поп Гапон))) То есть статья в фоксньюс вызывает у тебя недоверие?...