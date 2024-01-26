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Глава Минфина США назвала пугающим размер госдолга страны

Источник:
РИА Новости
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Внешний долг Соединенных Штатов, превзошедший барьер в 34 триллиона долларов, пугает, заявила министр финансов США Джаннет Йеллен.

«Наш внешний долг 34 триллиона долларов, и это пугающее число», — цитирует РИА Новости Йеллен. Но она отметила, экономика США «огромная», так что даже такой колоссальный долг «вполне управляем».

Член палаты представителей Конгресса США Джон Джеймс ранее сообщил, что, если пересчитать размер госдолга на население страны, на одного американца придется порядка 100 тысяч долларов.

Внешний долг России на середину октября 2023 года составлял 329,5 миллиарда долларов, что в 100 раз меньше американского.

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