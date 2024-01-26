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Ельцин предлагал Клинтону взять Россию в НАТО первой

Источник:
Sibnet.ru
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Борис Ельцин и Билл Клинтон
Фото: Photo by David Scull

Первый президент России Борис Ельцин на встрече с президентом США в 1994 году говорил, что Россия должна первой присоединиться к НАТО в случае расширения военного альянса.

Ельцин за ужином с Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что «Россия должна стать первой страной на вступление в НАТО», за ней «последуют другие страны из Центральной и Восточной Европы», говорится в стенограмме беседы двух лидеров, рассекреченной американской стороной.

Ельцин предложил тогда создать «картель, включающий США, Россию и европейские страны, который улучшит мировую безопасность». Президент добавил: «По правде говоря, Россия еще не готова присоединиться к НАТО»

Ответ Клинтон «очень осторожный», отмечается в документе. Он упоминает «чувство величия России», но не затрагивает идею картеля или членства России в НАТО.

Этот ужин на официальной даче Ельцина был задуман как «демонстрация американо-российского партнерства и демонстрации теплых личных отношений между двумя президентами», говорится в документе. На встрече подавали 24 блюда, включая лосиные губы в винном соусе», а Клинтон играл на саксофоне.

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Политика #Мир
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