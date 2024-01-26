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Пилот разбившегося в Афганистане самолета раскрыл подробности ЧП

Источник:
Sibnet.ru
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Разбившийся Falcon 10 в Афганистане
Разбившийся Falcon 10 в Афганистане
Фото: © кадр из видео
Технические проблемы стали причиной крушения самолета Falcon 10 в Афганистане, сообщил пилот воздушного судна Аркадий Грачев.

Четыре россиянина, находившихся на борту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, прилетели в Москву. Среди них — два пилота и два медика. Пассажиры — супруги Анна и Анатолий Евсюковы — погибли.

«В результате наших грамотных действий мы действительно посадили самолет, мы не упали, мы сели на пике горы», — сказал РИА Новости Грачев.

«То, что женщина мертва, было понятно сразу, а тело ее мужа Анатолия нашли только на утро… Его выбросило в противоположную сторону от самолета и накрыло крылом», — рассказал «Известиям» медик Игорь Сывороткин.

Отвечая на вопрос, как им удалось спастись, Грачев рассказал, что они провели на морозе полтора дня, им приходилось «жечь шнурки», чтобы согреться. 

«Потом нас медики начали вытаскивать. Нас выводили с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне», — сообщил Грачев.

Он опроверг информацию о том, что на борту было более миллиона долларов наличными. Эти слухи пошли от того, что россияне деньгами отблагодарили местных жителей. Некоторые выжившие были не в силах идти, и их приходилось тащить на руках.

«Там личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, ну надо как-то было отблагодарить», — сказал пилот.

Причина крушения

Falcon 10 разбился в горах провинции Бадахшан в воскресенье. Воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву.

После отказа техники пилотам пришлось сажать самолет в заснеженных горах провинции Бадахшан Афганистана.

По данным Следственного комитета России, отказ двигателей рассматривается среди приоритетных версий трагедии.

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