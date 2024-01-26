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Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России

Источник:
РИА Новости
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Запад, уверовав в способность менять политические режимы, собрался устроить революцию и в России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Западные разведывательные службы, в частности американские, «искренне поверили в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов» и решили таким же образом справиться с Россией, сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

«Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», — отметил директор СВР. Но, по его словам, Запад продолжит свою линию на дестабилизацию ситуации.

«Целей несколько — прежде всего, это гарантированная возможность под таким предлогом финансировать большую сеть так называемых неправительственных организаций, которые специализируются на антироссийской деятельности», — пояснил Нарышкин.

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Политика #Мир
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