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Украина возмутилась съемкам Биковича в сериале HBO «Белый лотос»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Balkan Photos / CC BY-SA 2.0

Министерство иностранных дел (МИД) Украины возмутилось решением американского телеканала HBO взять на роль в сериал «Белый лотос» актера Милоша Биковича.

Актер Милош Бикович родом из Сербии. Но он имеет российское гражданство, снимается в российских фильмах и сериалах и поддерживает спецоперацию.

«HBO, для вас нормально работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушение международного права?» — написал МИД в соцсети X.

О том, что Бикович снимется в третьем сезоне «Белого лотоса» стало известно в начале января. Съемки должны стартовать в феврале. Детали сюжета не раскрываются. Также неизвестно, кого сыграет Бикович.

«Белый лотос» — комедийно-драматический телесериал. В нем рассказывается о жизни отдыхающих, которые приехали в отель «Белый лотос».

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